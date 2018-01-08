تتواصل مباريات بطولة غزلان الصحراء الرابعة لكرة القدم الخماسية بمدينة طرابلس بمشاركة 24 فريقا .





طرابلس 8 يناير 2018 ( وال ) - تتواصل هذه الايام مباريات بطولة

غزلان الصحراء الرابعة لكرة القدم الخماسية التي تستضيفها بلدية حي

الاندلس بقاعة 17 فبراير ، بمشاركة 24 فريقا من مختلف بلديات ومؤسسات

مدينة طرابلس .

وقسمت الفرق المشاركة في هذه البطولة على ثماني مجموعات ضمت كل

مجموعة ثلاث فرق .

ويتصدر فريق بلدية سوق الجمعة لكرة القدم الخماسية مجموعته بعد فوزه

على فريق بلدية جوهرة غدامس بنتيجة 5/2 وفريق شركة ليبيانا بنتيجة 10- 5

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وبهذه النتيجة تأهل فريق بلدية سوق الجمعة للدور السادس عشر للبطولة

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