تتواصل مباريات بطولة غزلان الصحراء الرابعة لكرة القدم الخماسية
بمدينة طرابلس بمشاركة 24 فريقا .
الإثنين ، 08- 01- 2018 - 11:40:00
طرابلس 8 يناير 2018 ( وال ) - تتواصل هذه الايام مباريات بطولة
غزلان الصحراء الرابعة لكرة القدم الخماسية التي تستضيفها بلدية حي
الاندلس بقاعة 17 فبراير ، بمشاركة 24 فريقا من مختلف بلديات ومؤسسات
مدينة طرابلس .
وقسمت الفرق المشاركة في هذه البطولة على ثماني مجموعات ضمت كل
مجموعة ثلاث فرق .
ويتصدر فريق بلدية سوق الجمعة لكرة القدم الخماسية مجموعته بعد فوزه
على فريق بلدية جوهرة غدامس بنتيجة 5/2 وفريق شركة ليبيانا بنتيجة 10- 5
.
وبهذه النتيجة تأهل فريق بلدية سوق الجمعة للدور السادس عشر للبطولة
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