اعادة فتح الطريق الساحلي بالقره بوللي بعد نجاح جهود المصالحة وعودة الهدوء وانسحاب كافة الاليات المسلحة من المنطقة .

قصر خيار 08 يناير 2018 ( وال ) - أُعلن الليلة الماضية بمنطقة قصر خيار وبحضور اعيان وحكماء ترهونة والقره بوللي وعميد بلدية قصر خيار ورئيس مجلس أعيان ليبيا وأعضاء المجلس الاعلى للمصالحة بطرابلس الكبرى

واعضاء اللجنة العليا لعودة المهجرين والنازحين التوصل الى حل للاشكال

الواقع بمنطقة القره بوللي حول تأمين الطريق الساحلى الرابط بين ترهونة

والقره بوللي .

وأكد مراسل وكالة الأنباء الليبية نجاح جهود المصالحة وعودة الهدوء

وانسحاب كافة الاليات المسلحة من منطقة القره بوللي ، واعادة فتح الطريق الساحلي .

وأشار الى ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه نص على سحب القوة المتواجدة حاليا على الطريق الرابط بين المدينتين والتابعة الى مدينة ترهونة الى الحدود الادارية للمدينة ، كما نص الاتفاق على تأمين الطريق الرابط بين المدينتين كل حسب اختصاصاته ، على ان تتولى قوة أمنية تابعة للامن المركزى بالقره بوللي بتأمين البوابة الواقعة على الطريق الساحلى القره بوللي وسحب الى قوة اخرى متواجدة بالمنطقة الى خارجها بالتنسيق مع وزارة الداخلية .

واوضح ان الاتفاق نص أيضا على الدعوة لعقد اجتماع خلال اسبوع من تاريخه بين الطرفين المعنيين لحل الاشكاليات العالقة بين المنطقتين وذلك لضمان نجاح هذا الاتفاق ولتجسيد الاخوة والمحبة والتعاون بينهما .



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