الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 8 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاثنين وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



ملخص عام.

تبقى درجات الحرارة معتدلة أثناء النهار مع رياح نشطة نسبيا على أغلب

مناطق ليبيا مع حدوث تقلبات جوية بداية من مساء يوم الغد على مناطق شمال

غرب ليبيا .



رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء قليلة السحب ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط

أحيانا على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار ، ودرجات

الحرارة القصوي تتراوح مابين (21-27) درجة مئوية ونتوقع حدوث تقلبات جوية

من مساء يوم الغد مع رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة وانخفاض ملحوظ في

درجات الحرارة مع تتكاثر للسحب واحتمال سقوط امطار متفرقة على المناطق

الساحلية صباح يوم الاربعاء.



بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.



السماء قليلة السحب ، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط

على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة على مناطق

الدواخل ، ودرجات الحرارة القصــوى تتراوح مــابين (18-25) درجة مئوية

وتتحول الرياح يوم الاربعاء إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة على

المناطق الساحلية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع تتكاثر للسحب

واحتمال سقوط امطار متفرقة على مناطق سهل بنغازي والجبل الاخضر.



الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء قليلة السحب ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط

أحيانا على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة التربة والرمال تتحول يوم

الاربعاء إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة ، ودرجـــــــات

الحــرارة القصوى تتـراوح مابين (22-26) درجة مئوية .



الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة

إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (21-24) درجة

مئوية.

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