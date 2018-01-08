النائب " أحمد معيتيق " يلتقي وزير العدل .



طرابلس 08 يناير 2018 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد

معيتيق" أمس الأحد، وزير العدل "محمد لملوم"، الذي استعرض الجهود التي

تقوم بها الوزارة من أجل خلق مناخ، يساعد أعضاء الهيئات القضائية على

القيام بالمهام الموكلة لهم في كل المناطق، مشيراً لتجهيز مبنى "الادعاء

الشعبي" سابقاً بمدينة سرت.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام بالمجلس فقد أكد " لملوم " أنه في انتظار

قرار من المجلس الأعلى للقضاء، للبدء في العمل بالمحاكم والنيابات.

كما استعرض الوزير الخطوات التي اتخذت، بشأن مطابع الوزارة في مدينتي

طرابلس وبنغازي لتوفير كافة احتياجاتها، نظراً لأهميتهما.

وأشاد بالجهود التي تبذل لتفعيل معهد القضاء لتأهيل الخريجين، وإقامة

الدورات التنشيطية لأعضاء الهيئات القضائية.





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