نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا .
الإثنين ، 08- 01- 2018 - 11:29:00
طرابلس 8 يناير 2018 ( وال ) -نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا
اليوم الاثنين وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني
للأرصاد الجوية .
الساحل الغربي الممتد من رأس اجدير إلى سرت :
السماءً صافية الى ظهور بعض السحب العابرة ، الريح شلوق سرعته مابين (05
- 15) عقدة ، إرتفاع الموج يتراوح بين )0.25-1.00)متر، البحر هادئ الى
خفيف الموج ، درجة حرارة سطح البحر (17-18) درجة مئوية ، الرؤيـة جيدة.
الساحل الشرقي الممتد من الخليج إلى طبرق :
السماء مغطاة جزئيا بالسحب إلى قليلة السحب يوم الغد ، الريح قبلي الى
متغير الاتجاه يتحول تدريجيا الى شلوق سرعته ما بين(05-15) عقدة تصل الى
يوم الغد الى (20)عقدة على الساحل الممتد من الزويتينة الى بنغازي .
- إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر .
- البحر خفيف الموج ، درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (17-19)
درجة مئوية .
- الرؤيـة جيدة وقد تكون متوسطة يوم الغد على الساحل الممتد من
الزويتينة الى بنغازي بسبب الغبار.
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