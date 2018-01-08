نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا .





طرابلس 8 يناير 2018 ( وال ) -نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا

اليوم الاثنين وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني

للأرصاد الجوية .



الساحل الغربي الممتد من رأس اجدير إلى سرت :

السماءً صافية الى ظهور بعض السحب العابرة ، الريح شلوق سرعته مابين (05

- 15) عقدة ، إرتفاع الموج يتراوح بين )0.25-1.00)متر، البحر هادئ الى

خفيف الموج ، درجة حرارة سطح البحر (17-18) درجة مئوية ، الرؤيـة جيدة.



الساحل الشرقي الممتد من الخليج إلى طبرق :

السماء مغطاة جزئيا بالسحب إلى قليلة السحب يوم الغد ، الريح قبلي الى

متغير الاتجاه يتحول تدريجيا الى شلوق سرعته ما بين(05-15) عقدة تصل الى

يوم الغد الى (20)عقدة على الساحل الممتد من الزويتينة الى بنغازي .

- إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر .

- البحر خفيف الموج ، درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (17-19)

درجة مئوية .

- الرؤيـة جيدة وقد تكون متوسطة يوم الغد على الساحل الممتد من

الزويتينة الى بنغازي بسبب الغبار.

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