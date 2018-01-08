تتواصل الاستعدادات لانتخاب جديد لاعضاء اللجنة الاولمبية الليبية .





طرابلس 8 يناير 2018 ( وال ) - تتواصل الاستعدادات لانتخاب رئيس

واعضاء جدد للجنة الاولمبية الليبية حيث ستنطلق يوم الخميس القادم

انتخابات البيت الاولمبي الجديد تحت اشراف اللجنة المكلفة بالاشراف على

العملية الانتخابية .

وتقدم لمناصب مجلس ادارة اللجنة الاولمبية 23 مرشحا لمختلف المناصب

الرئيس - النائب الاول - النائب الثاني - امين عام - امين الصندوق - خبير

- خبير عنصر نسائي - رياضي اولمبي .

وأعلنت اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية أن منصب رئيس اللجنة

تقدم له كل من - د جمال بلقاسم الزروق. - ومحمد الزروق الشريف - د جمال

صالح الجعفري .

وتقدم لمنصب النائب الاول كلا من - عصمان محمد القنين .

-عبدالمنعم على طنيش.

- محسن محمد السباعي ..

وتقدم لمنصب النائب الثاني كلا من - عبدالمنعم عمر بن حريز .

- د فؤاد احمد برغش .

- علي محمد صابر.

- محمود محمد الطويل .وتقدم لمنصب الامين العام مرشحان ولمنصب امين

الصندوق ستة مرشحين .

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