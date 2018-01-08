تتواصل الاستعدادات لانتخاب جديد لاعضاء اللجنة الاولمبية الليبية
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الإثنين ، 08- 01- 2018 - 11:18:00
طرابلس 8 يناير 2018 ( وال ) - تتواصل الاستعدادات لانتخاب رئيس
واعضاء جدد للجنة الاولمبية الليبية حيث ستنطلق يوم الخميس القادم
انتخابات البيت الاولمبي الجديد تحت اشراف اللجنة المكلفة بالاشراف على
العملية الانتخابية .
وتقدم لمناصب مجلس ادارة اللجنة الاولمبية 23 مرشحا لمختلف المناصب
الرئيس - النائب الاول - النائب الثاني - امين عام - امين الصندوق - خبير
- خبير عنصر نسائي - رياضي اولمبي .
وأعلنت اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية أن منصب رئيس اللجنة
تقدم له كل من - د جمال بلقاسم الزروق. - ومحمد الزروق الشريف - د جمال
صالح الجعفري .
وتقدم لمنصب النائب الاول كلا من - عصمان محمد القنين .
-عبدالمنعم على طنيش.
- محسن محمد السباعي ..
وتقدم لمنصب النائب الثاني كلا من - عبدالمنعم عمر بن حريز .
- د فؤاد احمد برغش .
- علي محمد صابر.
- محمود محمد الطويل .وتقدم لمنصب الامين العام مرشحان ولمنصب امين
الصندوق ستة مرشحين .
...( وال ) ..