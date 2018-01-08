شركة رأس لانوف ترحب بصدور قرار لصالح المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص
مصفاة رأس لانوف .
الإثنين ، 08- 01- 2018 - 11:06:00
بنغازي 08 يناير 2018 ( وال ) - رحبت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط
والغاز (راسكو ) بصدور قرار لصالح المؤسسة الوطنية للنفط في قضيتي تحكيم
دولي بخصوص مصفاة رأس لانوف البالغة طاقتها 200 ألف برميل يوميا .
وعبرت الشركة عن أملها باستئناف تشغيل المصفاة في النصف الثاني من
العام الحالي بعد صدور القرار .
وقالت ( راسكو ) في بيان لها أمس الاحد " تزامن صدور الحكم مع ما
تبديه شركة راس لانوف من استعدادات لبدء التشغيل في النصف الثاني من هذا
العام 2018 " .
وفازت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق ، بقضيتي التحكيم المقامتين
أمام غرفة التجارة الدولية بباريس ضد المؤسسة من قبل شركة تراستا للطاقة
المحدودة تابعة لمجموعة الغرير للاستثمار الإماراتية ، والشركة الليبية
الإمارتية لتكرير النفط (ليركو) المشغلة لمصفاة رأس لانوف .
وجنب هذا القرار المؤسسة الوطنية للنفط من خسائر كانت ستتكبدها تقدر
بعشرة مليارات دولار .
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