شركة رأس لانوف ترحب بصدور قرار لصالح المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص مصفاة رأس لانوف .





بنغازي 08 يناير 2018 ( وال ) - رحبت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط

والغاز (راسكو ) بصدور قرار لصالح المؤسسة الوطنية للنفط في قضيتي تحكيم

دولي بخصوص مصفاة رأس لانوف البالغة طاقتها 200 ألف برميل يوميا .

وعبرت الشركة عن أملها باستئناف تشغيل المصفاة في النصف الثاني من

العام الحالي بعد صدور القرار .

وقالت ( راسكو ) في بيان لها أمس الاحد " تزامن صدور الحكم مع ما

تبديه شركة راس لانوف من استعدادات لبدء التشغيل في النصف الثاني من هذا

العام 2018 " .

وفازت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق ، بقضيتي التحكيم المقامتين

أمام غرفة التجارة الدولية بباريس ضد المؤسسة من قبل شركة تراستا للطاقة

المحدودة تابعة لمجموعة الغرير للاستثمار الإماراتية ، والشركة الليبية

الإمارتية لتكرير النفط (ليركو) المشغلة لمصفاة رأس لانوف .

وجنب هذا القرار المؤسسة الوطنية للنفط من خسائر كانت ستتكبدها تقدر

بعشرة مليارات دولار .

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