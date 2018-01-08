عدد من وزراء حكومة الوفاق يزرون مدينة تاورغاء للوقوف على احتياجاتها تمهيداً لعودة أهاليها بداية من شهر فبراير القادم.





مصراتة 8 يناير 2018 ( وال ) - أعلنت ‏إدارة التواصل والإعلام

برئاسة مجلس الوزراء‏ اليوم الاثنين ان اجتماعا موسعا عقد بمدينة مصراتة

ضم وزراء حكومة الوفاق الوطني ، ومجلسي بلديتي مصراتة وتاورغاء.

وتناول الاجتماع التنسيق المشترك والترتيبات لزيارة تاورغاء للوقوف

على احتياجاتها ولاتخاذ الإجراءات اللازمة، تمهيداً لعودة أهاليها

المقررة في الأول من فبراير القادم، وفقاً للاتفاق المبرم.

ويذكر ان الاجتماع الموسع ضم وزراء كل من التعليم، الصحة، الداخلية،

العمل، الشؤون الاجتماعية، الحكم المحلي، ووزير الدولة لشؤون المهجرين

والنازحين، وزيرة الدولة للتنمية المجتمعية، ورؤساء مجلس إدارة كل من

الشركة العامة للكهرباء، هيئات الاتصالات، الموارد المائية، البيئة، وآمر

المنطقة العسكرية الوسطى، ومجلسي بلديتي مصراتة وتاورغاء، قبل التوجه

لزيارة مدينة تاورغاء.

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