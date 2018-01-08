انطلاق منافسات الموسم الرياضي للعبة الهوكي للفئات السنية 15 سنة و 17 - 19 سنة تحت اشراف الاتحاد الليبي للهوكي .





طرابلس 8 يناير 2018 ( وال ) - تنطلق يوم الجمعة القادمة بملعب

شهداء الغرارات بسوق الجمعة منافسات الموسم الرياضي للعبة الهوكي للفئات

السنية 15 سنة و 17 - 19 سنة تحت اشراف الاتحاد الليبي للهوكي للموسم

الرياضي 2017 - 2018 .

وستجمع اولى مباريات بطولة ليبيا للفئات السنية للعبة الهوكي تحت سن

15 سنة فريق الغرارات مع فريق حي دمشق .. تليها مباراة تحت سن 19 سنة

وستجمع فريقا الغرارات وحي دمشق .

وأوضح الامين العام للاتحاد الليبي للعبة الهوكي " هيتم سليم "

لوكالة الانباء الليبية أن مباريات بطولة ليبيا للفئات السنية ستكون

اسبوعيا وستشارك فيها فرق أندية الغرارات وحي دمشق من طرابلس وفريق

الصباح من مدينة مصراته .. وأن مباريات الاسبوع الثاني ستجرى بملعب مدينة

مصراته .

وأضاف ( سليم ) ان مباريات لعبة الهوكي سيشرف على تحكيم مبارياتها

كلا من الحكم :

- بشير جويلي .

- عبدالرؤوف العاقل .

- سامر لاغا.

- حمزة جنات .

- اكرم العاقل .

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