قوات الاحتلال تعتقل 9 مواطنين من بيت لحم .الإثنين ، 08-01-2018 - 09:20:00



بيت لحم 8 يناير 2018 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم
الاثنين" 9 " فلسطينيين من مناطق مختلفة في بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من قرية العساكرة
شرقا، كلا من: عبد الرحمن عساكرة (20 عاما)، وعطية داود عساكرة، ومن مخيم
عايدة شمالا المواطنين طارق أبو سرور، وسامي عليان.
كما اعتقلت تلك القوات من شارع الصف وسط بيت لحم المواطنين لؤي الهريمي
(20 عاما)، وعدي الهريمي، ورمضان الجنازرة، ومن بلدة تقوع شرقا اُعتقل
الشاب مصطفى عبد الخليل (20 عاما)، ومن مخيم العزة شمالا اُعتقل عامر أبو
شعيرة، وذلك عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.
...(وال)...

الأكثر قراءة في وال

وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تقيم ورشة عمل للتخطيط السياسي بعنوان " نحو رسم وتنفيذ سياسة ليبية ناجحة".
مصادر فلسطينية : إصابة عدد من الطلبة اثر مهاجمة مستوطنين صهاينة مدرسة جنوب نابلس .
الجامعة العربية تطالب برؤية موحدة لمؤسسات العمل المشترك .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا