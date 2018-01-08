قوات الاحتلال تعتقل 9 مواطنين من بيت لحم .





بيت لحم 8 يناير 2018 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم

الاثنين" 9 " فلسطينيين من مناطق مختلفة في بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من قرية العساكرة

شرقا، كلا من: عبد الرحمن عساكرة (20 عاما)، وعطية داود عساكرة، ومن مخيم

عايدة شمالا المواطنين طارق أبو سرور، وسامي عليان.

كما اعتقلت تلك القوات من شارع الصف وسط بيت لحم المواطنين لؤي الهريمي

(20 عاما)، وعدي الهريمي، ورمضان الجنازرة، ومن بلدة تقوع شرقا اُعتقل

الشاب مصطفى عبد الخليل (20 عاما)، ومن مخيم العزة شمالا اُعتقل عامر أبو

شعيرة، وذلك عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

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