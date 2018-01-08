رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق يقرر عدم الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر.





القاهرة 8 يناير 2018 (وال)- قرر رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق عدم

الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر في العام 2018.

وكان شفيق، وهو قائد سابق للقوات الجوية ووزير سابق للطيران المدني، قد

خسر بفارق ضئيل في الأصوات انتخابات 2012 أمام الرئيس السابق محمد مرسي

.

وقال شفيق " رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال

الفترة القادمة ولذلك فقد قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

2018".

(وال)