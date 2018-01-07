اتفاقية تعاون بين اتحاد رفع الأثقال وكلية التربية البدنية بجامعة طرابلس.





طرابلس 07 يناير 2018 (وال)- وقع الاتحاد الليبي لرفع الأثقال

اتفاقية تعاون مع كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة طرابلس، هي

الأولى من نوعها للاستفادة من الخبرات الأكاديمية للرفع من مستوى اللعبة.

وحضر مراسم توقيع الاتقاقية يوم الأربعاء الماضي بمقر الأكاديمية

الأولمبية بطرابلس، رئيس الاتحاد الليبي لرفع الأثقال المهندس "منار

الدين الشلي" والرئيس الشرفي للاتحاد الليبي رئيس الاتحاد الأفريقي

المهندس " خالد مهلهل " ، والخبير الدولي "ماجد سلامة" وعدد من أسرة

رياضة رفع الأثقال.

كما حضر مراسم توقيع الاتفاقية عميد كلية التربية البدنية وعلوم

الرياضة بجامعة طرابلس الدكتور "محمد عبد الرحيم" ووكيل الكلية وعلوم

الرياضة للشؤون العلمية الدكتور "علي الرابطي" ورئيس قسم الاستشارات

والبحوث والتدريب الدكتور "عبد الكريم ضو".

وتهدف الاتفاقية إلى استعانة الاتحاد بالخبرات العلمية والأكاديمية

بالكلية، وتتولى الكلية المتابعة والإشراف العلمي والأكاديمي على الدورات

التي ينظمها الاتحاد في مجالات (الطب الرياضي-التنظيم والإدارة-التدريب

الرياضي-التقويم والتحليل الحركي-الجانب النفسي)، وقيام الاتحاد بتوظيف

إمكانيات خبراته ومستشاريه لخدمة اللعبة بالتنسيق والإشراف مع الكلية.

وتهدف أيضا إلى تبادل الطرفين تنظيم ورش عمل في المجال الرياضي بصفة

عامة ورفع الأثقال بصفة خاصة، وتوحيد الجهود بين الطرفين بما يخدم اللعبة

والنهوض بها، والتقويم الشامل والمستمر من قبل الكلية لبرامج الاتحاد

العام واتحاداته الفرعية طبقا للمعايير القياسية المرجعية المعتمدة

دوليا.

كما تهدف إلى إسهام الاتحاد في الدعم العيني للبرامج والنشاطات

العلمية والرياضية والثقافية للكلية، ووضع اللعبة من ضمن المناهج

الدراسية بالكلية، وتوجيه الطلبة الخريجين من الكلية إلى إعداد مشاريع

التخرج على رياضة الأثقال، وتوجيه الدعوة للدكاترة وطلبة الكلية لجضور

مناشط الاتحاد.

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