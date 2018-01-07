الاتحاد المصراتي يخسر مباراته الودية أمام الصفاقسي التونسي.





طرابلس 7 يناير 2018 (وال)- خسر فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد

المصراتي أولى مبارياته الودية بمعسكره الخارجي في تونس أمام الصفاقسي

بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب

المنزه الأولمبي صباح الأحد.

الهدف الأول للصفاقسي جاء في الشوط الأول عن طريق مراد الهذلي بضربة

رأسية من ركنية في الدقيقة 30 ، وفي الشوط الثاني سجل حسام اللواتي الهدف

الثاني من ركلة جزاء، وسجل جيرمان الهدف الثالث .

فريق الاتحاد المصراتي يتواجد حاليًا بتونس لإجراء معسكر خارجي يستمر

لمدة 13 يومًا قبل موعد مباريات الإياب للدوري في العشرين من يناير

الجاري.

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