أهلي طرابلس يلتقي فريق مستقبل الجميل وديا غدا الاثنين.الأحد ، 07-01-2018 - 21:08:00



طرابلس 7 يناير 2018 (وال)- يلتقي فريق الكرة الأول لكرة القدم بنادي
الأهلي طرابلس في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء غد الاثنين وديا مع
فريق مستقبل الجميل، أحد فرق الدرجة الثانية هذا الموسم، بملعب طرابلس
الدولي.
يأتي هذا في إطار استعداد الأهلي طرابلس لإياب الدوري الممتاز بهدف
تجربة بعض اللاعبين الجدد من الأواسط قبل استئناف المرحلة الأخيرة
المتبقية من المسابقة الكبرى.
فريق مستقبل الجميل من الفرق الممتازة في دوري الدرجة الثانية، لعب
هذا الموسم 18 مباراة رسمية وودية استطاع أن يفوز في 15 منها وتعادل في
واحدة وخسر مباراتين.
...(وال)...

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