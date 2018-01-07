اختتام بطولة كأس الديربي لفروسية الحلبة.





طرابلس 7 يناير 2018 ( وال)- اختتمت مساء أمس السبت بطولة كأس الديربي

لفروسية الحلبة، والتي أقيمت بحلبة ميدان الفروسية بأبي ستة وشارك فيها

108 جياد تنافست في تسعة أشواط، من بينها شوطا التتويج اللذان وصلت

جوائزهما إلى 25 ألف دينار.

وتوج الفارس عادل المحمودي مع الجواد عنود بكأس سباق الخيول المهجنة

أصيلة العمر (3 سنوات)، وتقاسم جائزة الـ 17 ألف دينار مع ثاني الترتيب

الفارس عليوة عبدالسلام والجواد توكل، وثالث الترتيب كان للفارس محمد آدم

والجواد الواثق.

كما توج الفارس أسامة الكماش مع الجواد بدر البدور بكأس الخيول

العربية الأصيلة والذي كانت جائزته 7 آلاف دينار، وجاء ثانيًا الفارس

عامر الجقندي مع الجواد تيمور، وثالثًا الفارس عادل الأسطي مع الجواد

العلا.

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