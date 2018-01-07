موجة برد قارس تودي بحياة 9 أشخاص جنوبي نيبال.





كاتمندو 7 يناير 2018 (وال)- أودت موجة برد قارس بحياة 9 أشخاص على الأقل

في مناطق تيراي جنوبي نيبال المتاخمة للهند في اليومين الماضيين، وفقا

لما ذكرته تقارير وسائل إعلام يوم السبت.

وتوفي ستة أشخاص جراء البرد القارس في منطقة سابتاري وثلاثة آخرين في

منطقة روتاهات، ومعظمهم من الأطفال وكبار السن، حسبما نقلت صحيفة

((ريبوبليكا)) عن السلطات المحلية.

وقال رانجيت كومار جها، كبير مستشاري مستشفى جاجيندرا نارايان سينغ

ساغارماثا زونال، إن "البرد الذي لا يطاق قد يكون السبب الأكثر ترجيحا

لكل هذه الوفيات".

وقد أثرت موجة البرد في سهول مناطق تيراي جنوبي نيبال بشدة على الحياة

اليومية، حيث أدت إلى وقف الأنشطة الاعتيادية ، بما في ذلك إغلاق

المؤسسات الأكاديمية.