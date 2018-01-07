ألمانيا تعرب عن رغبتها بتجاوز الخلافات العالقة مع تركيا.





بون 7 يناير 2018 ( وال ) - اعرب وزير الخارجية الألماني عن رغبة بلاده

في تجاوز الخلافات العالقة مع تركيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غابرييل، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو،

في مدينة غوسلار.

وأضاف غابرييل: "نعتبر تجاوز العقبات بيننا (ألمانيا وتركيا) مهمة تقع

على عاتقنا، ونمتلك الإرادة الكافية لذلك".

وأشار إلى أنه وزيرا خارجية البلدين سيوصيان وزيري الاقتصاد في البلدين

بتنظيم اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة.

وبيّن أن وزيرا خارجية البلدين يقفان إلى جانب إجراء حوار حيال العلاقات

الاستراتجية بين ألمانيا وتركيا.