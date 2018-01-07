انفجار بمحطة مترو الأنفاق في ستوكهولم .





اسلو 7 يناير 2018 ( وال ) -قالت صحيفة سويدية، اليوم الأحد، إن

انفجارًا وقع بمحطة مترو الانفاق بالعاصمة السويدية ستوكهولم، أسفر عن

إصابة شخصين.

وذكرت صحيفة ذا لوكال المحلية، على موقعها الإلكتروني، أن الانفجار وقع

بمحطة "فاربي غارد" جنوب غربي العاصمة، وأدى لإصابة رجل ستيني بجروح

خطيرة.

وأضافت أن امرأة تبلغ من العمر 45 عامًا أصيبت هي الأخرى جراء الانفجار،

مشيرة أنه تم نقل المصابين الاثنين إلى مستشفى مجاور.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول في الشرطة المحلية، قوله "إن الرجل الستيني وجد

جسمًا على الأرض، وعندما التقطه من مكانه انفجر بيده على الفور".

وأضافت الصحيفة أن الجسم كان عبارة عن قنبلة يدوية، رغم عدم وجود تأكيد

رسمي بذلك.

وعقب الانفجار أغلقت السلطات محطة المترو والمنطقة المجاورة بها، بحسب

"ذا لوكال".