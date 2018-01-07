حداد وطني لمدة يومين إثر سقوط ضحايا جراء الأمطار الأخيرة في كنشاسا.





كنشاسا 7 يناير 2018 ( وال ) - أعلن وزير تهيئة الأراضي وترميم المدن

الكونغولي فيليكس كابانج نومبي في بيان أن الحكومة أصدرت حدادا وطنيا

لمدة يومين بداية من غدا الإثنين على ضحايا الأمطار التي تهاطلت يومي 03

و04 من الشهر الجاري على العاصمة كنشاسا.

وصرح الوزير أن "5100 منزل غمرتها المياه، وانهار 192 منزلا، ما أدى إلى

نزوح مكثف للأسر إلى دور الإيواء".

ودعا الوزراء المكلفون بالأمن في القطاعات الاجتماعية لاتخاذ كل

الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تسجيل المزيد من السيول والسيطرة عليها

ومراقبتها، علما أن توقعات الطقس أعلنت عن استمرار هطول أمطار قوية إلى

غاية مارس القادم.