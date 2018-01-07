عاصفة ضبابية تضرب الهند وشلل تام فى الحركة المرورية.





نيودلهى 7 يناير 2018 ( وال ) - شهدت الهند اليوم الأحد، عاصفة ضبابية

كثيفة أدت إلى انعدام الرؤية فى بعض المناطق وإصابة الشوارع بشلل تام فى

الحركة المرورية.

وتعتبر هذه العاصفة الضبابية هى الأسوأ منذ سنوات، إذ يغطى الضباب الكثيف

سماء العاصمة الهندية والمناطق المحيطة مما أثر على الطرق وخطوط السكك

الحديدية وحركة الملاحة الجوية.

وقد أعلن مسئولون بالهند، أمس السبت أن 11 شخصا لقوا حتفهم إثر وقوع 3

انهيارات ثلجية فى إقليم "كشمير".

وذكرت انباء أن الانهيارات الثلجية جرفت 13 شخصا على أحد الطرق الجبلية

فى مقاطعة "كوبوارا"، وقال المسئول بالشرطة الهندية إن نحو 200 شخص من

أفراد الشرطة والجيش وفرق الإنقاذ المدنية قاموا بانتشال جثث 11 شخصا، فى

حين تمكنوا من إنقاذ اثنين آخرين .