الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في القره بوللي .





طرابلس 07 يناير 2018 ( وال ) - أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

بليبيا، عن قلها من تطورات أحداث العنف والاشتباكات المسلحة واستخدام

الأسلحة الثقيلة ، بمنطقة القره بولي شرق العاصمة طرابلس .

وطالبت اللجنة في بيان لها تحصلت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه بالوقف

الفوري لإطلاق النار في القره بوللي وتجنيب المدنيين ويلات الحرب

وتداعياتها الإنسانية.

كما ناشدت اللجنة مجالس الحكماء والأعيان بمنطقة ترهونة والقره بولي

بالتدخل العاجل لوقف أطلاق النار والتصعيد المسلح وتهدئة الأوضاع في

المنطقة.



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