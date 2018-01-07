الاتفاق على إنشاء مكتب الأدلة الجنائية ببلدية زليتن .





زليتن 07 يناير 2018 ( وال ) - أتفق مدير الأمن الوطني زليتن و رئيس جهاز

الأدلة الجنائية فرع مصراته على إنشاء مكتب أدلة جنائية بزليتن سيتم

افتتاحه في الأيام القادمة.

وأفاد مكتب الأعلام الأمني بمديرية أمن زليتن أن دور المكتب سيقتصر

مبدئيا باقامة دورتان في خبرة الحرائق ورفع البصمات وسيعقبها عدد من

الدورات الأخرى في مجالي خبرة الأسلحة والذخائر وخبرة المتفجرات..

من جانبه أكد مدير الأمن الوطني زليتن على دعم المكتب ماديا ومعنويا

وتكليف أعضاء من قبل المديرية للالتحاق بالدورات الفنية المذكورة .



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