الاتفاق على إنشاء مكتب الأدلة الجنائية ببلدية زليتن .الأحد ، 07-01-2018 - 16:08:00



زليتن 07 يناير 2018 ( وال ) - أتفق مدير الأمن الوطني زليتن و رئيس جهاز
الأدلة الجنائية فرع مصراته على إنشاء مكتب أدلة جنائية بزليتن سيتم
افتتاحه في الأيام القادمة.
وأفاد مكتب الأعلام الأمني بمديرية أمن زليتن أن دور المكتب سيقتصر
مبدئيا باقامة دورتان في خبرة الحرائق ورفع البصمات وسيعقبها عدد من
الدورات الأخرى في مجالي خبرة الأسلحة والذخائر وخبرة المتفجرات..
من جانبه أكد مدير الأمن الوطني زليتن على دعم المكتب ماديا ومعنويا
وتكليف أعضاء من قبل المديرية للالتحاق بالدورات الفنية المذكورة .

...( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

التوقيع على اتفاق لإنشاء محطتين للكهرباء بين شركة سيمنس الألمانية والشركة العامة للكهرباء
وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تقيم ورشة عمل للتخطيط السياسي بعنوان " نحو رسم وتنفيذ سياسة ليبية ناجحة".
مصادر فلسطينية : إصابة عدد من الطلبة اثر مهاجمة مستوطنين صهاينة مدرسة جنوب نابلس .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا