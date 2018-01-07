وزارة النقل الصينية : 32 مفقودا بعد تصادم سفينتين قرب السواحل الشرقية للصين .





بكين 7 يناير 2018 ( وال )- قالت وزارة النقل الصينية اليوم الأحد إن 32

شخصا هم أفراد طاقم سفينتين ، بينهم 30 مواطنا إيرانيا وبنغاليان ،

اعتبروا في عداد المفقودين بعد تصادم سفينتين مساء يوم السبت الماضي قرب

السواحل الشرقية للصين.

وأضافت الوزارة أن التصادم وقع بين ناقلة نفط مسجلة في بنما، وسفينة

شحن ضحمة مسجلة في هونغ كونغ، وذلك في حوالي الساعة الثامنة ليلا في

المياه الواقعة على بعد نحو 160 ميلا بحريا شرقي مصب نهر اليانغتسي.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع أفراد طاقم السفينة الـ 32 كانوا من

ناقلة النفط ، بينما تم إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة الأخرى وعددهم 21

شخصا وهم جميعا من المواطنين الصينيين.

وكانت ناقلة النفط "سانتشي" البالغ طولها 274 مترا، والمملوكة لشركة

شحن بحري إيرانية، محملة بـ 136 ألف طن من المكثفات النفطية، ومتجهة من

إيران إلى جمهورية كوريا. وشبت النيران في ناقلة النفط عقب التصادم، فيما

لم يتم إخماد الحريق بعد ، بحسب الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى تسرب نفطي في البحر، لكنها لم تحدد المنطقة

الملوثة بالتسرب النفطي.

وتعرضت سفينة الشحن الضخمة "سي.إف كريستال" التي كانت محملة بـ 64 ألف طن

من الحبوب، لأضرار جزئية. وتعود ملكية هذه السفينة إلى شركة شحن بحري

صينية، وكانت متجهة من الولايات المتحدة إلى مقاطعة قوانغدونغ الصينية.

وأرسلت السلطات البحرية الصينية ثماني سفن للبحث والإنقاذ إلى

الموقع، وبعد التنسيق مع المركز الصيني للبحث والإنقاذ البحري، أرسلت

جمهورية كوريا سفينة لخفر السواحل وطائرة ثابتة الجناحين للمساعدة في

أعمال البحث والإنقاذ .

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