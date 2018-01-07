المنظمة الدولية للهجرة : انخفاض كبير بأعداد ضحايا الهجرة في المتوسط خلال 2017 روما 07 يناير 2018 ( وال ) - كشفت تقرير أعدته المنظمة الدولية للهجرة (OIM) أنَّ ( 3116 ) مهاجرًا فقدوا حياتهم في البحر المتوسط العام 2017، في محاولتهم الوصول إلى أوروبا



وأوضح التقرير أن هذه المعطيات على الرغم من مأساويتها، إلا أنَّها شهدت

انخفاضًا حادًّا مقارنة بالسنوات الأخيرة لافتة في الوقت نفسه إلى أن

عدد الضحايا تجاوزوا في العام 2016 الـ ( 5140 ) شخصًا، وهو ما يعني

تراجع العدد بنسبة 40% عن العام المنقضي 2017.

وأشار التقرير، الذي نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، إلى أن السنة

التي انتهت لتوها، وصل مجموع المهاجرين واللاجئين الوافدين إلى 171.6

ألفًا، وأنَّ "أقل من 70% منهم بقليل، وصل إلى إيطاليا (119.3 ألفًا)،

والباقي مقسمٌ بين اليونان وقبرص وإسبانيا.

وخلص التقرير إلى القول: "إن هذه المعطيات في انخفاض أيضًا، مقارنة

بالعام 2016، عندما كان إجمالي عدد الوافدين أكثر من الضعف، أي ما يعادل

( 363.504 ) ألف مهاجر.

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون عدم

الاستقرار الذي يسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا

باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة، وتطالب

بمزيد من التضامن سواء عبر الحد من الهجرة من ليبيا أو عبر فتح موانئهم

لاستقبال الناجين من رحلات خطيرة عبر البحر المتوسط.



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