الرئيس الفرنسي : على المجتمع الدولي تحقيق العدالة للشعب الليبي .الأحد ، 07-01-2018 - 15:04:00



باريس 07 يناير 2018 ( وال ) - جدد الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"
تأكيد بلاده على ضرورة العمل وفق خارطة الطريق، التي طرحها المبعوث
الأممي لدى ليبيا "غسان سلامة " لتمكين الليبيين من تأمين حدود بلادهم .
ودعا " ماكرون " في كلمة نشرت عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة
الفرنسية " الإليزيه " كافة على الأطراف الليبية إلى ضرورة العمل لتحقيق
الأمن والاستقرار في ليبيا لتجنب أي ممارسات غير مقبولة قد تقع على
الأراضي الليبية.
وقال الرئيس الفرنسي "يجب على المجتمع الدولي تحقيق العدالة للشعب الليبي
وتحمل كافة المسؤولية لبناء الاستقرار في هذا البلد ، فهو وحده الذي
سيوفر حلا دائما لمسألة الهجرة".

...( وال ) ..

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