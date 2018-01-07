حصر الشقق السكنية التي تعود ملكيتها لمصرف الإدخار ببلدية صبراته
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الأحد ، 07- 01- 2018 - 14:53:00
صبراته 07 يناير 2018 ( وال ) - باشرت لجنة حصر وترقيم الوحدات السكنية
داخل بلدية صبراته بحصر الوحدات السكنية التي تعود ملكيتها لمصرف
الإدخار .
وافادت مصادر باللجنة وكالة الانباء الليبية انها تعمل الآن على ترقيم
الوحدات السكنية وإعداد كشف بأسماء الشاغلين لهذه الوحدات وفق نماذج حصر
والسند القانوني لشغلهم لهذه الوحدات ، اضافة الى تضمين حالة كافة
الوحدات السكنية بشكل رسمي لدى اللجنة إلى حين اتخاذ الإجراءات من الجهات
الاختصاص .
ويأتي هذا الاجراء ضمن عمل المجلس البلدي صبراتة على حصر الوحدات السكنية
وتوثيق محتوياتها والتواصل مع مصرف الادخار للتنسيق وإيجاد الحلول
المناسبة لتسخيرها في خدمة الصالح العام وفق الإجراءات الرسمية .
وتضم اللجنة ممثلين عن المجلس البلدي صبراتة والشؤون الإجتماعية
والحرس البلدي والغرفة الأمنية والمرافق .
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