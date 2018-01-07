حصر الشقق السكنية التي تعود ملكيتها لمصرف الإدخار ببلدية صبراته .





صبراته 07 يناير 2018 ( وال ) - باشرت لجنة حصر وترقيم الوحدات السكنية

داخل بلدية صبراته بحصر الوحدات السكنية التي تعود ملكيتها لمصرف

الإدخار .

وافادت مصادر باللجنة وكالة الانباء الليبية انها تعمل الآن على ترقيم

الوحدات السكنية وإعداد كشف بأسماء الشاغلين لهذه الوحدات وفق نماذج حصر

والسند القانوني لشغلهم لهذه الوحدات ، اضافة الى تضمين حالة كافة

الوحدات السكنية بشكل رسمي لدى اللجنة إلى حين اتخاذ الإجراءات من الجهات

الاختصاص .

ويأتي هذا الاجراء ضمن عمل المجلس البلدي صبراتة على حصر الوحدات السكنية

وتوثيق محتوياتها والتواصل مع مصرف الادخار للتنسيق وإيجاد الحلول

المناسبة لتسخيرها في خدمة الصالح العام وفق الإجراءات الرسمية .

وتضم اللجنة ممثلين عن المجلس البلدي صبراتة والشؤون الإجتماعية

والحرس البلدي والغرفة الأمنية والمرافق .



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