رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع رئيس وأعضاء الفريق الطبي الأمريكي المتخصص في جراحة القلب للأطفال .

طرابلس 07 يناير 2018 ( وال ) - اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " صباح اليوم الأحد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع " ولييم نوفيك" رئيس الفريق الطبي الأمريكي المتخصص في جراحة القلب للأطفال والوفد المرافق له . ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد بحث " السراج " في هذا اللقاء الذي يأتي في إطار سعيه لتطوير النظام الصحي واهتمامه ببرنامج توطين العلاج بالداخل - مع أعضاء الفريق برنامجا لإجراء عمليات جراحة القلب للأطفال بالمستشفيات الليبية المتخصصة . وأكد المكتب الاعلامي انه تم الاتفاق على إجراء عمليات قلب للأطفال بمستشفى تاجوراء بعد اكتمال التجهيزات اللازمة لذلك وحدد موعد مبدئي لبدء البرنامج نهاية شهر فبراير المقبل. وشدد السراج خلال الاجتماع على دعمه الكامل لبرامج توطين العلاج بصيغ مختلفة من بينها قدوم فرق طبية متخصصة لإجراء عمليات بالداخل، إضافة لتدريب الطواقم الطبية الليبية. هذا وحضر اللقاء كل من الدكتور معتز مصطفى الأخضر " مركز الكلى " والدكتور خالد مسعود الطالب " جراح القلب بمستشفى تاجوراء " والدكتور سمير صقر " مركز تطوير النظام الصحي ". وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية أكد الدكتور معتز الاخضر أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اصدر تعليماته للبدء في اتمام الاجراءات القانونية وسرعة توفير الامكانيات اللازمة لاتمام هذا البرنامج الوطني . وأشار الى ان السراج أبدى حرصه على توطين العلاج بالداخل سعيا من المجلس الرئاسي للتخفيف من معاناة مرضى القلب واجراء العمليات الجراحية بداخل ليبيا وبأفضل الخبرات الطبية في العالم . كما أكد الدكتور " معتز الاخضر " أن رئيس المجلس الرئاسي شدد على ضرورة ان يشمل هذا البرنامج كافة مستشفيات ليبيا وفي كل المدن والمناطق الغربية والشرقية والجنوبية . وأوضح في تصريحه لـــ ( وال ) - أن هذا البرنامج كذلك يشمل تدريب طواقم طبية وطبية مساعدة في مجال جراحة القلب للاطفال .

يشار بأن الفريق الطبي الأمريكي المتخصص في جراحة القلب للأطفال قام بزيارة كل من مستشفى تاجوراء والمستشفى المركزي ومستشفى الجلاء بطرابلس.