مستشفى "علي عمر عسكر" سيستضيف جرّاح قسطرة دماغية.





طرابلس 7 يناير 2018 ( وال ) - يستضيف مستشفى علي عمر عسكر لجراحة

العمود الفقري والمخ والأعصاب هذه الايام الجرّاح "صالح الأمين" رئيس قسم

القسطرة الدماغية بمستشفى برمنقهام البريطاني كطبيبٍ زائر.

وسيُجري " الأمين " عمليات قسطرةٍ دماغية كما سيُقدم استشاراتٍٍ

للحالات التي تعاني من تشوّهات بالأوعية الدموية في المخ؛ وسيقوم أيضاً

بمتابعة الحالات التي أُجريت لها عمليات جراحية خلال زيارته السابقة

لليبيا قبل عامٍ من الآن.

وأكد الرئيس السابق لقسم الأشعة بالمستشفى "عادل أبو زعينين" أن هذه

الزيارة تُعدُ "الأطول مدةً" لـٍ "الأمين" من بين كل زيارته السابقة التي

لم تتعدى الثلاث أيام.

وأشار إلى مواكبتهِ لـِ"توافدٍ كبيرٍ" للحالات أثناء زيارات "الأمين"

خلال السنوات الماضية .

كما كشف "أبوزعينين" عن متوسط عدد العمليات التي أجراها "الأمين" في كل

زيارة والبالغ (10) عمليات ، فيما وصل متوسط عدد الاستشارات التي قدمها

حوالي (50) استشارة.

..(وال)..