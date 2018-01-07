مساعٍ بوزارة الصحة لإصدار ميثاق يحمي حقوق المريض .





طرابلس 7 يناير 2018 ( وال ) - كشف مدير إدارة القطاع الخاص بوزارة

الصحة بحكومة الوفاق الوطني السيد" أيمن الصيد" عن مساعٍ لإدارته بشأن

العمل على إصدار "ميثاق يحمي حقوق المريض؛ ويضعُ القواعد الصحيحة لتكامل

سلسلة الخدمات الصحية التي سيقدمها القطاع الصحي الخاص؛ بما يكفل تقديم

الخدمات العلاجية بجودة عالية ودون تمييزٍ" على حد قوله.

وأضاف أيمن الصيد في تصرح للصحفة الرسمية لوزارة الصحة "أن من حق

المريض معرفة المعلومات الخاصة بالتشخيص والمخاطر والتكلفة والخطة

العلاجية؛ وفي قبوله أو رفضه للعلاج؛ سواءً المريض البالغ أو من يمثله

قانونياً؛ كما أشار إلى أن أي تدخل طبي غير مسبق بالموافقة يجب أن يخضع

للمساءلة القانونية".

وأكد "الصيد" على ضرورة تحديث القرارات المنظمة للقطاع الخاص؛ بما يلبي

متطلبات القطاع الدائمة .

وأعلن عن "مساعٍ كبيرة" تبذلها الإدارة من أجل تنظيم عمل المراكز

الاستشارية الخاصة بالتغذية ومراكز الحجامة ومراكز الطب البديل وشركات

الإسعاف الخاصة ومراكز البصريات؛ باعتبارها مراكز قائمة ولكنها تحتاج إلى

تنظيم تقديم الخدمات.

وأضاف "نسعى للاسترشاد بتجربة الدولة الأردنية" في تنظيم القطاع الصحي

الخاص؛ نظراً لنجاحها في تطبيق الإدارة الصحية؛ وباعتبارها مقصداً للعديد

من الدول في الحصول العلاج.

(وال)