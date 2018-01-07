مستشفى صبراته التعليمي ينظم ورشة عمل حول اساسيات التنفس الاصطناعي .الأحد ، 07-01-2018 - 12:40:00



طرابلس 7 يناير 2018 ( وال ) - نظم مستشفى صبراته التعليمي ورشة عمل حول
اساسيات التنفس الاصطناعي بمشاركة العناصر الطبية ، والطبية المساعدة
بأقسام مستشفى صبراته التعليمي بهدف زيادة كفاءة الكوادر الطبية
بالمستشفى .
كما شملت ورشة العمل التي نظمت بالتعاون مع الرابطة الليبية لطب الاطفال
، الاطباء والعناصر الطبية المساعدة بقسم الاطفال بمستشفى صبراته
التعليمي .
وتلقى المشاركون على مدى يومين محاضرات وتطبيقات عملية في مجال
التنفس الاصطناعي واساسيات التنفس الاصطناعي بهدف زيادة كفاءة اطباء
الاطفال في مجال التنفس الاصطناعي .
...( وال ) ....

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