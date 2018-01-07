الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.الأحد ، 07-01-2018 - 11:48:00



طرابلس 7 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأحد وفقاً للنشرة
الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

*ملخص عام.
طقس يميل للدفء اثناء النهار على أغلب مناطق ليبيا مع رياح نشطة نسبياً
خاصة على مناطق الشمال.

*رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.
السماء قليلة السحب ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا
على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار ، ودرجات الحرارة
القصوي تتراوح مابين (21-26) درجة مئوية ، ونتوقع تقلبات جوية مع بداية
مساء يوم الثلاثاء .

* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.
السماء قليلة السحب ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على
بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة على مناطق الدواخل ،
ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18-24) درجة مئوية .

*الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.
السماء قليلة السحب ، والريـاح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة
تنشط أحيانا على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة التربة والرمال ،
ودرجـات الحرارة القصوى تتـراوح مابين (22-26) درجة مئوية.

* الكفرة - تازربو - السرير.
السماء صافية إلى قليلة السحب ،والرياح شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى
معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (21-24) درجة مئوية.
...( وال )..

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