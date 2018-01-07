الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 7 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأحد وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



*ملخص عام.

طقس يميل للدفء اثناء النهار على أغلب مناطق ليبيا مع رياح نشطة نسبياً

خاصة على مناطق الشمال.



*رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء قليلة السحب ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا

على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار ، ودرجات الحرارة

القصوي تتراوح مابين (21-26) درجة مئوية ، ونتوقع تقلبات جوية مع بداية

مساء يوم الثلاثاء .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

السماء قليلة السحب ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على

بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة على مناطق الدواخل ،

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18-24) درجة مئوية .



*الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء قليلة السحب ، والريـاح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة

تنشط أحيانا على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة التربة والرمال ،

ودرجـات الحرارة القصوى تتـراوح مابين (22-26) درجة مئوية.



* الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية إلى قليلة السحب ،والرياح شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى

معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (21-24) درجة مئوية.

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