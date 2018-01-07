نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا .الأحد ، 07-01-2018 - 11:40:00



طرابلس 7 يناير 2018 ( وال ) -نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا
اليوم الأحد وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني
للأرصاد الجوية .

تحذير ريح شلوق قوي تصل سرعته من مساء اليوم إلى ( 25 ) عقدة على
الساحل الممتد من الخمس إلى سرت .

*الساحل الغربي من رأس اجدير إلى سرت.
السماءً صافية الى ظهور بعض السحب العابرة ، الريح شلوق سرعته
مابين (10 - 20) عقدة وتصل مساء اليوم إلى ( 25) عقدة على الساحل الممتد
من الخمس إلى سرت .
- إرتفاع الموج يتراوح بين (0.50-1.25) متر ويصل إلى ( 75 ،1) متر
على ساحل مصراته .
- البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل مصراته .
- درجة حرارة سطح البحر (17-18) درجة مئوية .
- الرؤيـة جيدة ، وقد تكون متوسطة بسبب الغبار .

* الساحل من الخليج الى طبرق .
السماء قليلة السحب .
- الريح شلوق سرعته ما بين(05-15) عقدة تصل يوم الغد إلى ( 20) عقدة
على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي .
- إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر .
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (17-18) درجة مئوية.
- الرؤيـة متوسطة إلى جيدة.
...( وال )..

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