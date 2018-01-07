نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا .





طرابلس 7 يناير 2018 ( وال ) -نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا

اليوم الأحد وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني

للأرصاد الجوية .



تحذير ريح شلوق قوي تصل سرعته من مساء اليوم إلى ( 25 ) عقدة على

الساحل الممتد من الخمس إلى سرت .



*الساحل الغربي من رأس اجدير إلى سرت.

السماءً صافية الى ظهور بعض السحب العابرة ، الريح شلوق سرعته

مابين (10 - 20) عقدة وتصل مساء اليوم إلى ( 25) عقدة على الساحل الممتد

من الخمس إلى سرت .

- إرتفاع الموج يتراوح بين (0.50-1.25) متر ويصل إلى ( 75 ،1) متر

على ساحل مصراته .

- البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل مصراته .

- درجة حرارة سطح البحر (17-18) درجة مئوية .

- الرؤيـة جيدة ، وقد تكون متوسطة بسبب الغبار .



* الساحل من الخليج الى طبرق .

السماء قليلة السحب .

- الريح شلوق سرعته ما بين(05-15) عقدة تصل يوم الغد إلى ( 20) عقدة

على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي .

- إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر .

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (17-18) درجة مئوية.

- الرؤيـة متوسطة إلى جيدة.

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