لجنة المفاضلة بوزارة التعليم تعلن للطلبة المتقدمين للدراسة
بالكليات الجامعية أنه بالامكان الاطلاع على أوراق الإجابة .
الأحد ، 07- 01- 2018 - 11:18:00
طرابلس 7 يناير 2018 ( وال )- أوضح رئيس لجنة المفاضلة بوزارة
التعليم أنه بإمكان الطلبة المتقدمين للدراسة في بعض الكليات بالجامعات
العامة الاطلاع على أوراق الإجابة .
وجاء في توضيح لجنة المفاضلة بوزارة التعليم : أنه بإمكان الطلبة
المتقدمين للدراسة في بعض الكليات بالجامعات العامة للعام الجامعي 2017 -
2018م، الإطلاع على أوراق الإجابة، وذلك من خلال إدخال رقم جلوس الطالب
بالشهادة الثانوية أو رقم الإشتراك بالمفاضلة المبين على كل ورقة أسئلة
وإجابة للرابط التالي:http://161.47.21.187/UniResults/.
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