لجنة المفاضلة بوزارة التعليم تعلن للطلبة المتقدمين للدراسة بالكليات الجامعية أنه بالامكان الاطلاع على أوراق الإجابة .







طرابلس 7 يناير 2018 ( وال )- أوضح رئيس لجنة المفاضلة بوزارة

التعليم أنه بإمكان الطلبة المتقدمين للدراسة في بعض الكليات بالجامعات

العامة الاطلاع على أوراق الإجابة .

وجاء في توضيح لجنة المفاضلة بوزارة التعليم : أنه بإمكان الطلبة

المتقدمين للدراسة في بعض الكليات بالجامعات العامة للعام الجامعي 2017 -

2018م، الإطلاع على أوراق الإجابة، وذلك من خلال إدخال رقم جلوس الطالب

بالشهادة الثانوية أو رقم الإشتراك بالمفاضلة المبين على كل ورقة أسئلة

وإجابة للرابط التالي:http://161.47.21.187/UniResults/.

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