الشرطة السودانية تفرق متظاهرين على ارتفاع أسعار الخبز.





الخرطوم 7 يناير 2018 ( وال ) - فرقت الشرطة السودانية امس السبت نحو

400 متظاهر نظموا مظاهرة في مدينة سنار للاحتجاج على ارتفاع أسعار الخبز.

وقال اتحاد المخابز يوم الجمعة إن سعر رغيف الخبز ارتفع من نصف جنيه

إلى جنيه سوداني بعد ارتفاع أسعار الدقيق.

ودعت أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد إلى احتجاجات على ارتفاع

الأسعار وتجمعت حشود خارج مخابز في الخرطوم يوم الجمعة للتعبير عن

إحباطها من الخطوة التي اتخذتها الحكومة.

وبدأت الحكومة السودانية سلسلة اجراءات اقتصادية تماشيا مع توصيات من

صندوق النقد الدولي تهدف إلى انتشال اقتصاد البلاد المنهك من عثرته.

ويعاني الاقتصاد السوداني منذ انفصال جنوب السودان في 2011 آخذا معه

ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط وهو المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية

وللدخل الحكومي.