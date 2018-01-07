رئيس شركة الخليج العربي للنفط يعلن أن حل مشاكل الكهرباء في الحقول النفطية سيكون خلال مارس القادم .





طرابلس 7 يناير 2018 ( وال ) - أعلن رئيس شركة الخليج العربي للنفط "

محمد بن شتوان" عن أمله في ان يتم نهاية شهر مارس القادم حل مشاكل

الكهرباء في الحقول النفطية وزيادة الانتاج بها .

وقال " شتوان" في تصريحات صحفية : ان عدد من الابار أغلقت بسبب تهالك

البنية التحتية ، وانقطاع التيار الكهربائي عن الحقول النفطية بما في ذلك

حقل السرير ، مضيفا ان حقل السرير تزيد مساحته عن 500 كيلو متر مربع ،

ويحتاج إلى محطات توزيع ، ومحولات لضمان امدادات الكهرباء .

وأوضح " شتوان" ان تهالك المعدات ، وعدم توفر قطع الغيار تسبب في توقف

محطات الكهرباء بالحقول النفطية ونقص الانتاج بها .

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