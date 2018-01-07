رئيس شركة الخليج العربي للنفط يعلن أن حل مشاكل الكهرباء في الحقول النفطية سيكون خلال مارس القادم .الأحد ، 07-01-2018 - 10:27:00



طرابلس 7 يناير 2018 ( وال ) - أعلن رئيس شركة الخليج العربي للنفط "
محمد بن شتوان" عن أمله في ان يتم نهاية شهر مارس القادم حل مشاكل
الكهرباء في الحقول النفطية وزيادة الانتاج بها .
وقال " شتوان" في تصريحات صحفية : ان عدد من الابار أغلقت بسبب تهالك
البنية التحتية ، وانقطاع التيار الكهربائي عن الحقول النفطية بما في ذلك
حقل السرير ، مضيفا ان حقل السرير تزيد مساحته عن 500 كيلو متر مربع ،
ويحتاج إلى محطات توزيع ، ومحولات لضمان امدادات الكهرباء .
وأوضح " شتوان" ان تهالك المعدات ، وعدم توفر قطع الغيار تسبب في توقف
محطات الكهرباء بالحقول النفطية ونقص الانتاج بها .
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