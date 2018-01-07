ديوان المحاسبة يشدد على قيام مؤسسات الدولة بدورها في الإصلاحات الاقتصادية.الأحد ، 07-01-2018 - 10:21:00



طرابلس 7 يناير 2018 ( وال ) - شدد ديوان المحاسبة على كل من رئيس
المجلس الرئاسي ، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ، ووزير الاقتصاد المفوض
بحكومة الوفاق بضرورة تحمل مسئولياتهم والقيام بدورهم في الإصلاحات
الاقتصادية التي تقع ضمن اختصاصاتهم لمعالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد
.
وهدد ديوان المحاسبة في بيان له : اضطراره للجوء إلى إيقاف التصرف في
حسابات الدولة ، وارصدتها في الخارج ، واخضاعها للمراجعة المصاحبة وفقا
للمادة 20 من القانون رقم 19 لسنة 2013في حال عدم تحمل هذه الجهات
المسئولية ، وقيامها بالاصلاحات الاقتصادية ، مبديا انتقاده للضرر الحاصل
في اقتصاد الوطن نتيجة ما أسماه بالتراخي في إتخاذ اجراءات جادة لمعالجة
الاثار الناجمة عن اختلال سعر الصرف .
...( وال ) ...

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