ديوان المحاسبة يشدد على قيام مؤسسات الدولة بدورها في الإصلاحات الاقتصادية.





طرابلس 7 يناير 2018 ( وال ) - شدد ديوان المحاسبة على كل من رئيس

المجلس الرئاسي ، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ، ووزير الاقتصاد المفوض

بحكومة الوفاق بضرورة تحمل مسئولياتهم والقيام بدورهم في الإصلاحات

الاقتصادية التي تقع ضمن اختصاصاتهم لمعالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد

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وهدد ديوان المحاسبة في بيان له : اضطراره للجوء إلى إيقاف التصرف في

حسابات الدولة ، وارصدتها في الخارج ، واخضاعها للمراجعة المصاحبة وفقا

للمادة 20 من القانون رقم 19 لسنة 2013في حال عدم تحمل هذه الجهات

المسئولية ، وقيامها بالاصلاحات الاقتصادية ، مبديا انتقاده للضرر الحاصل

في اقتصاد الوطن نتيجة ما أسماه بالتراخي في إتخاذ اجراءات جادة لمعالجة

الاثار الناجمة عن اختلال سعر الصرف .

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