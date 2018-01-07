الجيش السنغالى يتعقب مسلحين قتلوا ثلاثة عشر شابا جنوب البلاد.





دكار 7 يناير 2018 ( وال ) - اعلن الجيش السنغالى أنه شرع في تمشيط

مناطق الزيكنشور شمال السنغال بحثا عن مسلحين قتلوا 13 عشر شخصا فى عملية

اجرامية امس السبت.

ونقلت وكالة الأنباء السنغالية عن العقيد عبول انجارى مدير ادارة

العلاقات العامة بالجيش أن وحدات عسكرية سنغالية مجهزة تحركت للبحث عن

المسلحين.

وأضاف أن الضحايا 13 فوجئوا بالمسلحين مساء السبت فى ريف الزيكنشور

والذين قتلوا ثلاثة عشر منهم واصابوا ستة آخرين.

ووصف الحادث بالجبان ، وقال إن الجيش السنغالى نشر المظليين فى المنطقة

مسرح الأحداث وإستعاد الضحايا والجرحى غير أن المهاجمين اختفوا قبل وصول

قوات الجيش ، وأضاف أن الجيش فتح تحقيقا حول هذا الهجوم المأساوي.