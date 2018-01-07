اليوم الأحد عدداً من وزراء الحكومة يزورون مدينة تاورغاء للوقوف على احتياجاتها .





طرابلس 7 يناير 2018 ( وال ) - شرع عدد من وزراء حكومة الوفاق الوطني

اليوم الأحد بزيارة لمدينة تاورغاء للوقوف على اوضاعها واحتياجاتها

واتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيداً لعودة أهالي المدينة، المقررة في 1

فبراير القادم، وفقاً للاتفاق المبرم بين مدينتي مصراتة وتاورغاء.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فإن الزيارة جاءت بتكليف من رئيس المجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج ".

ونص التكليف زيارة الوزراء المفوضين بالحكم المحلي والداخلية

والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية

المجتمعية، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ورئيس

الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية ورئيس الهيئة العامة للموارد

المائية ورئيس الهيئة العامة للبيئة، بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون

المهاجرين والنازحين، رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين مصراتة

وتاورغاء، السيد "أبوبكر جلاله".

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