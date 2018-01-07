النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق" يتفقد مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين.





طرابلس 7 يناير 2018 ( وال ) - قام النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد

معيتيق" أمس السبت بزيارة تفقد خلالها عدد من مراكز إيواء المهاجرين في

مدينة طرابلس وضواحيها.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام : فإن معيتيق التقى خلال هذه الزيارة

بالمسؤولين في جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية ، ومديري مراكز الايواء.

كما قدم المسؤولون في الجهاز للنائب احصائيات عن عدد النزلاء، في

14 مركز إيواء، موزعين بمختلف المناطق .

وأعداد المهاجرين الذي تم ترحيلهم من مراكز ايواء طرابلس خلال العام

2017 الذين تجاوز عددهم أكثر من" 12800" مهاجر، من أصل "19" ألف تم

ترحيلهم.

وأكدوا للسيد النائب زيادة ثقل حجم ملف المهاجرين غير الشرعيين الذي أرهق

ميزانية الدولة الليبية في غياب جهد واضح وملموس من المجتمع الدولي.

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