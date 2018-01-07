وفد من الاتحاد العام لعمال ليبيا يقوم بزيارة إلى مدينة ترهونة .
الأحد ، 07- 01- 2018 - 09:55:00
طرابلس 7 يناير 2018 ( وال ) - قام وفد من الاتحاد العام لعمال ليبيا
ضم رئيس الاتحاد وعدد من اعضاء المكتب التنفيذي بزيارة إلى مدينة ترهونة
عقدوا خلالها اجتماعا مشتركا مع عدد من مشائخ وأعيان وحكماء ترهونة .
وتناول الاجتماع دور عمال ليبيا في مواقع الانتاج والعمل ، ودور
طبقة العمال الفاعل في التضامن وتحقيق المصالحة الوطنية .
كما تناول الاجتماع الذي حضره عميد بلدية ترهونة الدعوة إلى رفع
شعار التسامح ولم الشمل والتصالح بين ابناء الوطن الواحد .
وحيا وفد اتحاد العمال الدور الفاعل لحكماء واعيان وشيوخ ترهونة في
عقد لقاءات واجتماعات للمصالحة والحرص على الوحدة الوطنية ولم شمل
الليبيين .
وثم خلال اللقاء تبادل الاراء والافكار وتقديم المقترحات التي من
شأنها وحدة ليبيا وتحقيق المصالحة .
... ( وال ) ...