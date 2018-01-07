وفد من الاتحاد العام لعمال ليبيا يقوم بزيارة إلى مدينة ترهونة .





طرابلس 7 يناير 2018 ( وال ) - قام وفد من الاتحاد العام لعمال ليبيا

ضم رئيس الاتحاد وعدد من اعضاء المكتب التنفيذي بزيارة إلى مدينة ترهونة

عقدوا خلالها اجتماعا مشتركا مع عدد من مشائخ وأعيان وحكماء ترهونة .

وتناول الاجتماع دور عمال ليبيا في مواقع الانتاج والعمل ، ودور

طبقة العمال الفاعل في التضامن وتحقيق المصالحة الوطنية .

كما تناول الاجتماع الذي حضره عميد بلدية ترهونة الدعوة إلى رفع

شعار التسامح ولم الشمل والتصالح بين ابناء الوطن الواحد .

وحيا وفد اتحاد العمال الدور الفاعل لحكماء واعيان وشيوخ ترهونة في

عقد لقاءات واجتماعات للمصالحة والحرص على الوحدة الوطنية ولم شمل

الليبيين .

وثم خلال اللقاء تبادل الاراء والافكار وتقديم المقترحات التي من

شأنها وحدة ليبيا وتحقيق المصالحة .

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