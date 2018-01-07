التحضير لانعقاد المؤتمر العلمي الاول للمصالحة بليبيا .





هون 07 يناير 2018 ( وال ) - يقوم فريق عمل عن بلديات طرابلس الكبرى

، اعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الاول للمصالحة بليبيا الذي

سيقام اواخر شهر فبرايل المقبل في طرابلس بزيارة عمل لبلدية الجفرة .

واوضح السيد " امحمد السايح البوسيفي " رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر

ورئيس المجلس الوطني لمنظمات المجتمع المدني لوكالة الانباء الليبية بان

هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج لاقامة عدة ورش عمل جامعة لكافة المكونات

وذلك للتأسيس لانعقاد المؤتمر العلمي الاول للمصالحة بليبيا في طرابلس

يومي 26 و 27 فبراير المقبل بفندق كورنيتيا تحت شعار امن سلام مصالحة .

وقال إن هذا المؤتمر سيضم المجالس البلدية والاعيان والاكادميين

ومنظمات المجتمع المدني ورجال المصالحة والاعلاميين والمثقفين من جميع

انحاء ليبيا وذلك بهدف توحيد الجهود وتنظيمها من اجل الخروج جميعا بالوطن

من دائرة القتل وسفك الدماء والدمار وتعزيز الثقة بين الجميع .

وأكد بان منظمي المؤتمر تواصلوا مع كافة المنظمات الدولية من بينها

بعثة الامم المتحدة في ليبيا والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي

والمغرب العربي ، مؤكدا بأن هذا المؤتمر ليس له علاقة بالمؤتمر الجامع

الذي نادى به " غسان سلامة " مبعوث الامم المتحدة في ليبيا ،

مشيرا إلى أن المؤتمر العلمي للمصالحة سيكون القاعدة الاساسية التي

ستنطلق عليها الثوابت الوطنية الحقيقية والاسس الرئيسة للمصالحة .

وقال بإن فريق العمل هذا سيتوجه يوم 21 من الشهر الجاري إلى البيضاء

ويوم 24 سيكون في بنغازي لعقد عدد من ورش العمل حول الاهداف والمرتكزات

التي تأسس عليها المؤتمر العلمي للمصالحة .

...(وال الجفرة)...