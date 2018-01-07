دراسة علمية تحذر من تراكم الدهون حول عضلة القلب .





نيويورك في 7 يناير2018 ( وال ) - حذرت دراسة علمية جديدة من ان الدهون

المتراكمة حول القلب، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بفشل عضلة القلب لدى

المرضى المصابين بمرض السكري بمقدار مرتين إلى خمس مرات.

وأوضحت الدراسة أن الدهون الزائدة على القلب قد تسهم في زيادة خطر

فشل عضلة القلب لدى مرضى السكري والقلب، فيما يقلل مرض السكري من القدرة

على التمثيلالغذائي في عضلة القلب، وهو ما يدفع خلايا القلب إلى الإفراط

في استخدام الدهون كوقود أيضي، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تلف عضلة

القلب.

معلوم أن الأبحاث السابقة أشارت إلى أن المشاكل المتعلقة بإنتاج

الطاقة في منطقة الميتوكوندريا (حيث يتم إنتاج الطاقة داخل القلب) قد

تلعب دوراً في قصور وظائفعضلة القلب المرتبط بمرض السكري.

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