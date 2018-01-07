كلفة اضرار العواصف في فرنسا 200 مليون يورو .





باريس 07 يناير 2018 ( وال ) - الحق مرور عاصفتي كارمن واليونور في

فرنسا اضرارا باكثر من 150 الف شخص تقدر تكلفة التأمينات عليهم بنحو 200

مليون يورو .

واوضح بيان اولي للإتحاد الفرنسي للتأمين في فرنسا ان "هذه الارقام

يمكن ان تتطور بالنظر الى مخاطر الفيضانات التي ما زالت مستمرة".

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي للتأمين برنار سبيتز في البيان الذي صدر

مساء الجمعة، ان شركات التأمين "تعمل بشكل تام" مع الافراد والمؤسسات

"لدفع التعويضات في اقرب وقت ممكن".

وقد عاد الهدوء الجمعة بعد مرور العاصفة اليونور الذي اسفر عن مصرع خمسة

اشخاص على الاراضي الفرنسية، لكن الفيضانات التي تلت الأمطار الغزيرة ما

زالت تتطلب تأهبا خاصا.

وقد تلت اليونور، العاصفة الرابعة هذا الشتاء، العاصفة كارمن التي اجتاحت

قبل ايام منطقة بريتانيا وساحل جنوب غرب فرنسا، وجزيرة كورسيكا في البحر

المتوسط مع رياح تفوق سرعتها 130 كلم في الساعة.

وبالاضافة الى فرنسا، بلغت الرياح العنيفة وامطار العاصفة اليونور،

بريطانيا وايرلندا وسويسرا والمانيا وبلجيكا وهولندا واسبانيا، وتسببت

باصابة عشرات الاشخاص، وأخلت بانتظام حركة النقل الجوي وحرمت آلاف

المنازل من التيار الكهربائي.