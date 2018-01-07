المنظمة الليبية لحقوق ذوي الإعاقة البصرية تحي اليوم العالمي لطريقة "برايل" .





بنغازي 7 يناير 2018 (وال )- أحيت المنظمة الليبية لحقوق ذوي

الإعاقة البصرية اليوم العالمي لـ "برايل" الذي يصادف الـ 4 يناير من كل

عام .. حيث نضمت بالمناسبة احتفالية بمجمع الكليات الطبية جامعة بنغازي

بمشاركة حشد من الاساتذة والادباء والصحفيين والاعلاميين والمؤسسات

والمنظمات المهتمة بهذه الشريحة من المجتمع .

واشتملت الاحتفالية على عدد من المناشط والمعارض المتعلقة بتاريخ

طريقة "برايل" .

وألقيت محاضرة تناولت طريقة برايل العلمية والتقنية الخاصة

بالمكفوفين بصفة عامة وطريقة "برايل" بشكل خاص والتي تنقسم لجزئين : جزء

يتحدث عن نبذة تاريخية لطريقة "برايل" مراحل نشأتها وتطورها، والجزء

الثاني عن الناحية التطبيقية كطباعة الكتب باعتبار إن طريقة "برايل"

تُعطي الخصوصية للكفيف.

كما تضمنت الاحتفالية افتتاح معرض للتعريف بطريقة "برايل" وتاريخها

وأدواتها .

وقال رئيس المنظمة الليبية لحقوق ذوي الإعاقة البصرية " عبد الباسط

العقوري" إن هذه الاحتفالية جاءت مشاركة من مختلف المؤسسات الخاصة

بالمكفوفين سواء أكانت الحكومية أو غير الحكومية لاحياء هذا اليوم

العالمي ، بهدف إظهار مواهب وقدرات ذوي الإعاقة البصرية، إلى جانب

التعريف بهم والمطالبة بحقوقهم .

وأشار العقوري إلى أن الرائد الفرنسي "لويس برايل" هو مخترع ومبتكر هذه

الطريقة التعليمية التي إنارت للمكفوفين طريق القراءة والكتابة.

وأشاد العقوري بجهود عميد كلية الطب البشري والقائمين على مجمع الكليات

الطبية في جامعة بنغازي، والأستاذة زينب الهوني الذين قدموا الدعم لإنجاح

هذه الاحتفالية .

وأوضحت رئيس قسم الخدمات الثقافية في جمعية الكفيف " زهرة الشحومي"

إن قسم الخدمات الثقافية يتولى العناية بطباعة الكتب الخاصة بالكفيف،

وتوفيرها .. بالاضافة إلى مكتبة صوتية منهجية وثقافية خاصة بالمكفوفين .

... وال بنغازى... .