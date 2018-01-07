رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع وفد من بلدية باطن الجبل " تيجي".الأحد ، 07-01-2018 - 09:16:00



طرابلس 7 يناير 2018 ( وال ) - اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة
الوفاق الوطني " فائز السراج " يوم أمس مع عميد بلدية باطن الجبل " تيجي
" وعدد من أعضاء المجلس البلدي ، وعضو مجلس النواب أحفيظ شنينة .
وتناول الاجتماع بالنقاش مصاعب بلدية باطن الجبل ومختنقات قطاعات الصحة
والتعليم والمياه إضافة لقضية الأسر المهجرة إلى مدينتهم.
وأكد السراج خلال الاجتماع حرص الحكومة على حل المختنقات بطريقة عادلة
ومتوازنة بين مختلف البلديات ، وفقًا للأولويات وبقدر المتاح من
الإمكانيات .
وأصدر تعليماته باستكمال احتياجات بلدية باطن الجبل، وبحث حلول لكافة ما
طرحه الوفد من مشاكل بالتنسيق مع الوزارات المختصة مع وضع أولوية لتنفيذ
الضروري والأساسي بصفة عاجلة ودون إبطاء.
...( وال ) ....

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