رئيس المجلس الرئاسي يحضر تجمع أهالي وسكان طرابلس الكبرى.





طرابلس 7 يناير 2018 ( وال ) - حضر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني " فائز السراج " ملتقى تجمع أهالي وسكان طرابلس الكبرى من

سياسيين ومثقفين ومهنيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، الذي انعقد

يوم أمس لبحث مستجدات الوضع السياسي وسبل الخروج من الأزمة الراهنة.

وتحدث رئيس المجلس الرئاسي خلال هذا الملتقى " عن أبعاد الأزمة الراهنة

والجهود التي بذلت للتخفيف من وطأتها .. ورؤيته للحل الذي يبدأ بالمصالحة

الوطنية، والعمل على توحيد المؤسسات السيادية، وإجراء انتخابات رئاسية

وبرلمانية وصولاً إلى الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة.

وفي ختام الملتقى فتح باب الحوار حول تطورات الوضع السياسي وما تتطلبه

عملية المصالحة من إنشاء صندوق لجبر الضرر والتعويضات، والإجراءات

المتخذة لحل عدد من المختنقات التي تواجه المرافق العامة، ومقترحات حول

تفعيل البرنامج الوطني للمشاريع الصغرى والمتوسطة .

...( وال ) ...