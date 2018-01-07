تسليم ملفات مكتب املاك الدولة بسرت .





سرت 07 يناير 2018 ( وال ) - قامت سرية حق الشهيد التابعة لعملية

البنيان المرصوص بتسليم كافة المستندات الخاصة بمكتب املاك الدولة بمدينة

سرت والتي عثرث عليها القوات في احدي منازل المواطنين بالمدينة .

وذكر المركز الاعلامي لعملية البنيان المرصوص على صفحته الرسمية أن

قوات السرية تحفظت علي المستندات الخاصة باملاك الدولة بسرت وجلبتها الي

مدينة مصراتة للحفاظ عليها من التلف اثناء المواجهات مع فلول داعش

الارهابية .

وأكد المركز ان المستندات تحتوي علي 584 ملف بمحتوياته وتم تسليمها

الي مندوب مكتب املاك الدولة بسرت " محمد الحسين خليل " وبحضور العميد "

بشير القاضي " أمر غرفة عمليات البنيان المرصوص وبحضور مدير مكتب املاك

الدولة بمصراتة " حسين السركسي " وأمر السرية " احمد غباق " والمستشار

القانوني " محمد فرحات " ومدير الشؤون الادارية " عزالدين شهبان " .

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