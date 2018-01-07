لقاء عمل حول الطرق الحديثة لإجراء الامتحانات لكلية الطب بجامعة طبرق .





بنغازى 07 يناير 2018 ( وال ) - أقيم بطبرق لقاء عمل حول " طرق

التدريب وطرق الامتحانات الحديثة لطلبة كلية الطب البشري جامعة طبرق

وطلبة الدراسات العليا الطبية " .

وأوضح وكيل الشؤون العلمية بكلية الطب البشري الدكتور " أنيس حويرس "

أن اللقاء كان بمشاركة أساتذة من جامعات ليبية في تخصص الأطفال.

وأضاف بأن الفئة المستهدفة من اللقاء هم أعضاء هيأة التدريس وطلبة

السنة الخامسة بكلية الطب البشري جامعة طبرق قسم أطفال وأطباء مشاركين في

الزمالة الليبية والماجستير .

وقدّم وكيل الشؤون العلمية بكلية الطب البشري الشكر لإسرة جامعة طبرق

على دعمها وتوفيرها كل التسهيلات لإنجاح هذا اللقاء والذي يعتبر الأول من

نوعه في الجامعة.

...(وال بنغازى)...