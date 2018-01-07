اختتام دورة المدربين الدوليين لرفع الأثقال.
الأحد ، 07- 01- 2018 - 08:32:00
طرابلس 07 يناير 2018 ( وال ) - اختتمت بالأكاديمية الأولمبية
بطرابلس دورة المدربين الدوليين لرفع الأثقال ، التي أشرف عليها الاتحاد
الدولي للعبة بمشاركة 25 مدربًا من المناطق الليبية كافة .
واشتمل برنامج الدورة على محاضرات نظرية وعملية القاها المحاضر الدولي
ماجد سلامة، والدكتور " هشام بريكو " تركزت عن إصابات الملاعب ، والتغذية
للدكتورة عواطف أبوجناح .
وأقيمت في ختام الدورة احتفالية بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي لرفع
الأثقال ، ورئيس اتحاد اللعبة الليبي منار الدين الشلي، والامين العام
عبدالمنعم سوف الجين ، ورئيس الاتحادين الليبي والعربي سابقًا الصديق
المصراتي.
وحضر حفل الاختتام عميد كلية التربية البدنية دكتور محمد عبدالرحيم
وعدد من الأكاديميين بالكلية ومدير الأكاديمية الليبية عبدالباسط العلاقي
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