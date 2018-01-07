اختتام دورة المدربين الدوليين لرفع الأثقال.





طرابلس 07 يناير 2018 ( وال ) - اختتمت بالأكاديمية الأولمبية

بطرابلس دورة المدربين الدوليين لرفع الأثقال ، التي أشرف عليها الاتحاد

الدولي للعبة بمشاركة 25 مدربًا من المناطق الليبية كافة .

واشتمل برنامج الدورة على محاضرات نظرية وعملية القاها المحاضر الدولي

ماجد سلامة، والدكتور " هشام بريكو " تركزت عن إصابات الملاعب ، والتغذية

للدكتورة عواطف أبوجناح .

وأقيمت في ختام الدورة احتفالية بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي لرفع

الأثقال ، ورئيس اتحاد اللعبة الليبي منار الدين الشلي، والامين العام

عبدالمنعم سوف الجين ، ورئيس الاتحادين الليبي والعربي سابقًا الصديق

المصراتي.

وحضر حفل الاختتام عميد كلية التربية البدنية دكتور محمد عبدالرحيم

وعدد من الأكاديميين بالكلية ومدير الأكاديمية الليبية عبدالباسط العلاقي

،

...(وال)...