متابعة تنفيذ برنامج تعزيز النظام الصحي الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي بغريان .





غريان 07 يناير 2018 ( وال ) - خصص الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس

البلدي غريان أمس السبت لمتابعة برنامج تعزيز النظام الصحي في ليبيا الذي

يتم تطبيقه على عدد من البلديات الليبية كعينة ليتم تعميمه على كامل

البلديات مستقبلاً .

وضم كل من المجلس البلدي غريان ومكتب الخدمات الصحية وإدارة العيادات

المجمعة بالبلدية مع مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة .

وقال منسق فريق العمل ببرنامج تعزيز النظام الصحفي في بلدية غريان

الدكتور "سامي محمد عيسى" بأن برنامج تعزيز النظام الصحي في ليبيا يتم

تنفيذه بالتعاون بين وزارة الصحة والاتحاد الأوروبي والمؤسسة الألمانية

للتعاون G I Z وأنه قد بدأ تطبيقه في ليبيا سنة 2012 وتوقف سنة 2014 ،

وقد استؤنف العمل لإستكمال المشروع في سنة 2016 .

وأوضح "عيسى" لمراسل وكالة الأنباء الليبية أنه قد تم اعتماد مكتب

ببلدية غريان لمتابعة برنامج تعزيز النظام الصحي داخل البلدية ، وتكليف

ثلاثة منسقين من الأطباء للإشراف على هذا المكتب الذي يهتم بعقد

الاجتماعات الدورية لفريق العمل الذي تم تشكيله من عدد من المختصين داخل

أربعة مراكز صحية وقع عليها الاختيار لتطبيق هذا البرنامج داخل البلدية

غريان .

وأضاف أن هذه المراكز هي "أولاد بن يعقوب" ، "أولاد الشيخ" ،

"أبوزيان" ، "القحاصات" ، بالإضافة إلى مجمع العيادات الخارجية

بالبلدية ، مشيرا إلى أن مهمة المكتب هي تديل أي عقبات أو صعوبات قد

تواجه عمل الفريق ، والتنسيق والإعداد لزيارة الخبير الدولي المسؤول على

تنفيذ برنامج تعزيز النظام الصحي في ليبيا إلى بلدية غريان المقررة يوم

الثلاثاء الموافق 9 يناير 2018 .

وقال " عيسى " إنه قد تم اختيار بلدية غريان ضمن عِدة بلديات ليبية

موزعه جغرافياً بين الغرب والشرق والوسط والجنوب سيتم تطبيق هذه البرنامج

عليها للتعرف على التحديات والأخطاء التي قد تحدث عند تعميم المشروع على

كل مناطق ليبيا مستقبلاً ليتم تلافيها ومعالجتها .

وحضر الاجتماع كل من الدكتور "غسان كريم"مدير إدارة الرعاية الصحية

الأولية بوزارة الصحة ، و"عبد الباسط كشاشه" عن إدارة الخدمات الصحية

ببلدية غريان ، وخالد الساعدي" عن مكتب الخدمات الطبية" بالبلدية ،

و"مفتاح دياب" رئيس لجنة الأزمة ببلدية غريان .

...(وال غريان)...